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17 вересня 2020, четвер, 10:21 7
Медицина 2020-09-17T11:45:02+03:00
Українські Новини
Кількість проведених в Україні тестів на коронавірус зростає вже четвертий день поспіль

Кількість проведених в Україні тестів на коронавірус зростає вже четвертий день поспіль

Александр Савич
Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, Пандемія коронавірусу
Кількість проведених тестів на коронавірус зростає четвертий день поспіль. Фото: Pixele
Кількість проведених тестів на коронавірус зростає четвертий день поспіль. Фото: Pixele

Тоді як в Україні за добу зафіксовано понад 3,5 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус, 16 вересня було проведено 29 729 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 7% більше порівняно з попередньою добою, і 24 019 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 0,9% більше порівняно з 15 вересня.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу назагал було проведено 53 748 тестувань, із них 29 729 методом ПЛР, а також 24 019 методом ІФА", - сказав він.

Загалом від початку року було проведено 1 955 211 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

До вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я станом на ранок 17 вересня надійшло 3 767 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а від початку 2020 року - 230 061 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські новини, у Києві за день на "дистанційку" відправили 85 класів, а одну школу закрили на карантин.

Також до закінчення карантину в Україні залишилося півтора місяці.

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