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02 вересня 2020, середа, 14:47 12
Верховна Рада і партії 2020-09-02T16:45:03+03:00
Українські Новини
Слідом за Тимошенко. У депутата "Батьківщини" виявили коронавірус

Слідом за Тимошенко. У депутата "Батьківщини" виявили коронавірус

Валерия Драгомирова
Іван Крулько, коронавірус в Раді, коронавірус у депутата
Іван Крулько. Фото: Facebook/Іван Крулько
Іван Крулько. Фото: Facebook/Іван Крулько

В той час, як Юлія Тимошенко розповіла, що їй вдалося пережити кризовий стан, у депутата Верховної Ради Івана Крулька ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") також виявлено коронавірус.

Про це Крулько написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.


"Здав вчора, позитивний тест на COVID-19", - написав він.

За словами депутата, з 1 вересня він перебуває на самоізоляції, свій стан характеризує як під час "легкої форми грипу".

Як повідомляли Українськi Новини, раніше на коронавірус захворіла голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Після чого в ЗМІ з'явилася інформація, що  Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легенів

Крім того, перед початком нової Ради 23 депутати хворіли на коронавірус. 7 випадків коронавірусної хвороби зафіксували в апараті Верховної Ради. Разумков закликав депутатів дотримуватися "масочного" режиму під час пленарних засідань.

Тим часом, в Україні зафіксували новий "антирекорд" із захворюваності на коронавірусі - 2 495 випадків за добу, а кількість померлих від захворювання збільшилася на 51 людини. 

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