Слідом за Тимошенко. У депутата "Батьківщини" виявили коронавірус

В той час, як Юлія Тимошенко розповіла, що їй вдалося пережити кризовий стан, у депутата Верховної Ради Івана Крулька ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") також виявлено коронавірус. Про це Крулько написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Здав вчора, позитивний тест на COVID-19", - написав він. За словами депутата, з 1 вересня він перебуває на самоізоляції, свій стан характеризує як під час "легкої форми грипу". Як повідомляли Українськi Новини, раніше на коронавірус захворіла голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Після чого в ЗМІ з'явилася інформація, що Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Крім того, перед початком нової Ради 23 депутати хворіли на коронавірус. 7 випадків коронавірусної хвороби зафіксували в апараті Верховної Ради. Разумков закликав депутатів дотримуватися "масочного" режиму під час пленарних засідань. Тим часом, в Україні зафіксували новий "антирекорд" із захворюваності на коронавірусі - 2 495 випадків за добу, а кількість померлих від захворювання збільшилася на 51 людини.