У Раді зафіксовано 30 випадків інфікування коронавірусом, - Разумков

У той час як в Київській області почала падати кількість нових випадків COVID-19 , голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що в парламенті як серед депутатів, так і серед співробітників апарату Ради, зафіксовано 30 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це він сказав у ході погоджувальної ради парламенту, передають Українські Новини.

"Навіть у Верховній Раді станом на сьогодні у нас є 23 колеги, які захворіли або навіть зараз хворіють ... і 7 випадків в апараті Верховної Ради", - сказав спікер.

Відповідні дані він озвучив, закликаючи депутатів дотримуватися "маскового" режиму в ході пленарних засідань, оскільки багато хто з депутатів не носять маски.

При цьому на позачерговому засіданні 25 серпня сам Разумков в президії парламенту перебував без маски.

Як повідомляли Українські Новини, після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову збільшилась.

Також Віктор Ляшко заявив, що весь клас відправлять на 14-денну самоізоляцію, якщо хоча б один учень захворіє на коронавірус.

Крім того, 29 регіонів України віднесені до "червоній" зони епідемічної небезпеки у зв'язку з коронавірусом, Київ залишився в "жовтій".

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини