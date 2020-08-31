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31 серпня 2020, понеділок, 12:22 4
Верховна Рада і партії 2020-08-31T13:00:02+03:00
Українські Новини
У Раді зафіксовано 30 випадків інфікування коронавірусом, - Разумков

У Раді зафіксовано 30 випадків інфікування коронавірусом, - Разумков

Александр Савич
Верховна Рада України, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Дмитро Разумков, спікер Ради. Фото: Українські Новини
Дмитро Разумков, спікер Ради. Фото: Українські Новини

У той час як в Київській області почала падати кількість нових випадків COVID-19, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що в парламенті як серед депутатів, так і серед співробітників апарату Ради, зафіксовано 30 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це він сказав у ході погоджувальної ради парламенту, передають Українські Новини.

"Навіть у Верховній Раді станом на сьогодні у нас є 23 колеги, які захворіли або навіть зараз хворіють ... і 7 випадків в апараті Верховної Ради", - сказав спікер.

Відповідні дані він озвучив, закликаючи депутатів дотримуватися "маскового" режиму в ході пленарних засідань, оскільки багато хто з депутатів не носять маски.

При цьому на позачерговому засіданні 25 серпня сам Разумков в президії парламенту перебував без маски.

Як повідомляли Українські Новини, після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову збільшилась.

Також Віктор Ляшко заявив, що весь клас відправлять на 14-денну самоізоляцію, якщо хоча б один учень захворіє на коронавірус.

Крім того, 29 регіонів України віднесені до "червоній" зони епідемічної небезпеки у  зв'язку з коронавірусом, Київ залишився в "жовтій".

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