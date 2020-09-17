Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу

16 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 584 до 166 244, кількість померлих від захворювання - на 60 осіб до 3 400 порівняно з попередньою добою , при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 21, 2%, нових летальних випадків - знизилася на 21,1%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 17 вересня в Україні зареєстровано 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 людей одужали.

За добу зафіксовано 3 584 нові випадки захворювання, одужали 1 589 людей, померли 60 людей.

Таким чином 16 вересня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто видужали - 3 584 проти 1 589.

Кількість активних хворих (без урахування людей, які видужали і померлих) на ранок 17 вересня становила 88 931 людину, що на 2,2% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (18 449), Львівській (17 664) та Харківській (13 915) областях.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 5039 випадків;

Волинська область — 6593 випадки;

Дніпропетровська область — 3653 випадки;

Донецька область — 2272 випадки;

Житомирська область — 4656 випадків;

Закарпатська область — 8931 випадок;

Запорізька область — 2673 випадки;

Івано-Франківська область — 11856 випадків;

Кіровоградська область — 951 випадок;

м. Київ — 18449 випадків;

Київська область — 7342 випадки;

Львівська область — 17664 випадки;

Луганська область — 689 випадків;

Миколаївська область — 2252 випадки;

Одеська область — 10602 випадки;

Полтавська область — 1363 випадки;

Рівненська область — 10797 випадків;

Сумська область — 2724 випадки;

Тернопільська область — 10394 випадки;

Харківська область — 13915 випадків;

Херсонська область — 737 випадків;

Хмельницька область — 4198 випадків;

Чернівецька область — 12640 випадків;

Черкаська область — 2820 випадків;

Чернігівська область — 3034 випадки.

Коронавірус в Україні на 17 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, 15 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 958 до 162 660, кількість померлих від захворювання збільшилася на 76 осіб до 3 340.

Також Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки.

Тим часом, в Києві за день на "дистанційку" відправили 85 класів, одну школу повністю закрили на карантин.

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