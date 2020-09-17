Антикорупційний суд завтра обере запобіжний захід Юрченку

У п'ятницю, 18 вересня, Вищий антикорупційний суд планує обрати запобіжний захід для депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, якого Офіс генпрокурора має намір просити суд заарештувати з альтернативою застави 5-10 млн гривень. Про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора. "Швидше за все, суд буде завтра", - сказав представник відомства. За його словами, час суду поки невідомо. Прокуратура просить для Юрченко арешт і заставу 6,5 млн гривень. Як повідомляли Українськi Новини 15 вересня правоохоронці повідомили про підозру помічникові Юрченку, Вищий антикорупційний суд заарештував його із заставою в сумі 1 млн гривень. Офіс генпрокурора мав намір просити суд заарештувати депутата Ради Юрченко з альтернативою застави 5-10 млн гривень . Тим часом Юрченку Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру в отриманні хабара. Раніше Офіс Президента підтримав намір Юрченко вийти з фракції на час розслідування. Також повідомлялося, що в 2009 році Юрченко вкрав у магазині 4 пляшки пива .