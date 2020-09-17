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17 вересня 2020, четвер, 18:03 9
Судова влада 2020-09-17T19:45:02+03:00
Українські Новини
Антикорупційний суд завтра обере запобіжний захід Юрченку

Антикорупційний суд завтра обере запобіжний захід Юрченку

Ольга Фандорина
Вищий антикорупційний суд, Корупція, Олександр Юрченко
Вищий антикорупційний суд
Вищий антикорупційний суд

У п'ятницю, 18 вересня, Вищий антикорупційний суд планує обрати  запобіжний захід для депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, якого Офіс генпрокурора має намір просити суд заарештувати з альтернативою застави 5-10 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора.

"Швидше за все, суд буде завтра", - сказав представник відомства.

За його словами, час суду поки невідомо.

Прокуратура просить для Юрченко арешт і заставу 6,5 млн гривень.

Як повідомляли Українськi Новини 15 вересня правоохоронці повідомили про підозру помічникові Юрченку, Вищий антикорупційний суд заарештував його із заставою в сумі 1 млн гривень.

Офіс генпрокурора мав намір просити суд  заарештувати депутата Ради Юрченко з альтернативою застави 5-10 млн гривень .

Тим часом Юрченку Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру в отриманні хабара.

Раніше Офіс Президента підтримав намір Юрченко вийти з фракції на час розслідування.

Також повідомлялося, що в 2009 році Юрченко  вкрав у магазині 4 пляшки пива .

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