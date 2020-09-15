Постанову про призначення місцевих виборів можуть змінити через Донбас, – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія припускає можливість внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів .

Про це він сказав журналістам у вівторок, передають Українські Новини.

"Дивіться, у нас в четвер буде засідання фракції, куди ми запросили пана Резнікова (віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співпраці в Європі - Росія) Олексія Резнікова), як носія і основного експерта в цьому процесі і ми будемо це обговорювати. Якщо ми зрозуміємо, що це потрібно далі для того, щоб рухався далі "мінський процес", "нормандський процес" і так далі, в якомусь формулюванні, ще потрібно розуміти, в якому формулюванні, там пан Качура подав формулювання, яке теж підкреслює наші "червоні лінії", але прямо не суперечить "мінським угодами", можливо якось це формулювання буде модифіковане і тоді можливо винесено (на розгляд парламенту). Але це рішення фракції після таких великих консультацій з паном Резнікова", - сказал он.

Раніше депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура зареєстрував проєкт постанови №3943 про зміни до постанови про призначення місцевих виборів в частині проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Як повідомляли Українськi Новини, Єрмак заперечує, що на зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) українська сторона зобов'язалася переглянути постанову Верховної Ради про місцеві вибори в частині їх проведення на Донбасі.

Крім того, політичні радники лідерів нормандського формату домовилися про те, що Верховна Рада розгляне питання про коригування постанови про оголошення місцевих виборів щодо їх проведення в Донецькій і Луганській областях.

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