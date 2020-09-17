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17 вересня 2020, четвер, 11:36 14
Економіка 2020-09-17T13:15:02+03:00
Українські Новини
МАУ дозволила безкоштовно неодноразово змінювати дату вильоту

МАУ дозволила безкоштовно неодноразово змінювати дату вильоту

Валерия Драгомирова
МАУ, авіаперевезення, авіарейси
Літак
Літак

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", яка скасувала рейси в 12 міст, дозволила безкоштовно неодноразово змінювати дату вильоту з 16 вересня.

Про це сказано в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Пасажири, які будуть купувати авіаквитки МАУ з 16 вересня включно, зможуть безкоштовно неодноразово змінювати дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка" , - сказано в ньому.

Крім того, пасажири з квитками, оформленими на бланках МАУ, можуть самостійно в режимі онлайн міняти дату, маршрут і клас перельоту.

Як повідомляли Українськi Новини, МАУ має намір запустити 5 рейсів з Києва з 1 жовтня.

Крім того, МАУ на місяць перенесла спецрейс з Китаю. В країні застрягли українці, які "влізли" в борги заради дорогого квитка додому. У МАУ розповіли, що авіакомпанія не може виконувати рейс, якщо не досягається оптимальний рівень завантаження, який покриває витрати на виконання рейсів туди і назад.

Також через заборону на в'їзд іноземців  МАУ скасувала рейси і скорочує частоту польотів.

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