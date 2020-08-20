МАУ скасувала рейси в 12 міст у вересні. Список напрямків

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" на вересень скасувала рейси у 12 міст: до Венеції, Стокгольму, Копенгагену, Гельсінкі, Відню, Ларнаки, Франкфурту, Неаполю, Цюріху, Будапешту, Тбілісі і Варшави.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Міжнародні авіалінії України (МАУ) оголосили про оновлений розклад польотів до 14 вересня 2020 року. Розклад рейсів було оновлено з урахуванням різних міркувань, пов'язаних з пандемією Covid, яка впливає на авіаперельоти по всьому світу", - сказано в ньому.

У вересні міжнародні рейси будуть виконуватися у 13 різних напрямках, зокрема з Києва до Тель-Авіва, Лондону, Амстердаму, Парижу, Мілану, Ніцци, Дубаю, Каїру, Мюнхену, Баку, Стамбулу, Єревану, Мадриду, з Одеси - в Стамбул і Тель-Авів.

Також компанія планує в кінці вересня запустити додаткові рейси, в тому числі з Харкова в Тель-Авів, з Дніпра в Тель-Авів, з Києва до Харкова і Дніпро і збільшити частоту рейсів "Київ - Мілан".

Крім того, з 3 по 20 вересня рейси з Києва до Львова будуть виконуватися в понеділки, четверги і п'ятниці, назад - у вівторки, п'ятниці і неділі, в Одесу - щодня, крім вівторка, назад - щодня, окрім середи, з Херсону - у п'ятниці і неділі, назад - у понеділки і суботи.

Як повідомляли Українськi Новини, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" запускає чартерну програму літнього сезону 2020 року за замовленням туроператора Coral Travel.

Також у МАУ планують відновити міжнародні рейси в 9 міст в липні і ще в 16 в серпні.

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