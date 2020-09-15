МАУ на місяць перенесла спецрейс з Китаю. В країні застрягли українці, які влізли в борги заради дорогого квитка

МАУ на місяць перенесла спецрейс з Китаю. В країні застрягли українці, які влізли в борги заради дорогого квит

Близько 80 українців не можуть вилетіти з Китаю додому, оскільки авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" перенесла спецрейс з Тянцзіня (Китай) до Києва з 17 вересня на 15 жовтня через відмову 40% пасажирів оплатити квиток.

Про це повідомила пресслужба компанії, передають Українські Новини.

"На жаль, людський фактор і рішення великої частини пасажирів не платити в останній момент і зумовило неможливість виконання такого рейсу — зі списку людей, які очікують перельоту, наданих посольством, квитки придбали тільки близько 60% заявлених", — сказали в МАУ.

Авіакомпанія пояснила, що вартість квитка формується виходячи з обов'язкових витрат на переліт і обслуговування в аеропортах.

"Якщо літак летить в одну сторону порожнім, ціна для пасажирів формується з урахуванням витрат на 2 відрізка перельоту (туди і назад). Коли ж виконуються регулярні і чартерні рейси, завантажені на рейсах в обидві сторони перельоту, ціна розподіляється пропорційно завантаженню, що і формує доступну вартість", — розповіла пресслужба авіакомпанії.

У МАУ зазначили, що авіакомпанія не може виконувати рейс, якщо не досягається оптимальний рівень завантаження, який покриває витрати на виконання рейсів туди і назад.

При цьому, з слів компанії, пасажири, які придбали квитки на рейс 17 вересня, зможуть полетіти перенесеним рейсом 15 жовтня, просто помінявши дату польоту, згідно з нинішніми умовами авіакомпанії.

Зазначається, що при організації спеціальних рейсів, які не входять в регулярну програму авіакомпанії, МАУ завжди взаємодіє з посольством, плануючи рейс виходячи зі списку пасажирів від посольства.

Як розповіла Українським Новинам одна з українок, яка "застрягла" в Китаї, пасажирам гарантували здійснення рейсу, однак перенесли його майже на місяць. Для покупки дорогих квитків (1,3 тис. доларів) багато хто позичав гроші.

"Я застрягла в Китаї і дуже хочу повернутися додому, віза закінчилася ще 31 липня, і мені як колишньому студенту з продовженою гуманітарною візою заборонено працювати. Посольство України в Китаї спільно з МЗС та Міністерством інфраструктури організували для нас рейс Тянцзінь - Київ від авіакомпанії МАУ вартістю $1300 (що в три рази більше звичайної вартості квитка), рейс був запланований на 17 вересня, я розірвала договір оренди квартири, купила квитки до міста вильоту, не кажучи вже про те, що я позичала гроші у друзів, щоб оплатити сам рейс, оскільки свого доходу у мене немає", - розповіла постраждала дівчина.

Також дівчина попросила від імені всіх, хто опинився в цій ситуації, поширити інформацію в ЗМІ, оскільки посольство, з її слів, відмовчується.

"Сьогодні, за два дні до вильоту, представник МАУ повідомив, що рейс переносять на 15 жовтня, тому що викупили недостатньо місць. При цьому вони навіщось організовували великий борт, хоч і знали, що збирається летіти всього 80 людей (приблизно). Ціна була аргументована якраз таки малою кількістю пасажирів. Квитки повернути не можна, а запит на повернення грошей обробляється 90 днів. У мене, як і у інших співгромадян, просто немає коштів на існування, ми повірили посольству, яке запевняло нас, що рейс буде здійснений 100%. Від імені всіх, хто залишився тут і дуже хоче потрапити додому, прошу допомоги в поширенні цієї ситуації в ЗМІ, оскільки посольство і міністерства відмовчуються", — додала українка.

Як повідомляли Українськi Новини, через заборону на в'їзд іноземців МАУ скасувала рейси і скорочує частоту польотів.

Раніше в Ryanair розповіли, коли на маршруті Київ - Берлін стануть проводитися щоденні рейси.

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