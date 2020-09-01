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01 вересня 2020, вівторок, 17:09 9
Транспорт 2020-09-01T18:45:02+03:00
Українські Новини
МАУ скасовує рейси і скорочує частоту польотів через заборону на в'їзд іноземців. Куди не можна полетіти

МАУ скасовує рейси і скорочує частоту польотів через заборону на в'їзд іноземців. Куди не можна полетіти

Кира Молчанова
МАУ, рейси, авіарейси, обмеження пересування
Аеропорт. Фото: Pixabay
Аеропорт. Фото: Pixabay

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) через заборону Кабінету Міністрів на в'їзд іноземців в Україну скасувала рейси в 6 міст і скоротила частоту польотів за 6 маршрутами.

Про це сказано в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" істотно скорочує програму польотів на період з 1 вересня по 24 жовтня 2020 року", — сказано в ньому.

Починаючи з 14 вересня скасовуються рейси з Києва в Запоріжжя, Мадрид, Барселону, Женеву, Берлін і Кишинів.

Також відбудеться скорочення частоти рейсів за маршрутами з Києва в Одесу, Дюссельдорф, Брюссель, Тель-Авів, Харків і Дніпро.

Згідно з оновленим розкладом, в зазначений період будуть здійснюватися рейси з Києва в Амстердам, Лондон, Дюссельдорф, Париж, Брюссель, Мілан, Дубай, Каїр, Мюнхен, Тбілісі, Баку, Єреван, Стамбул, Тель-Авів, Прагу, Мадрид, Нью-Йорк , Львів, Одесу, Херсон, Харків, Дніпро, з Одеси — в Стамбул і Тель-Авів, також в Тель-Авів зі Львова, Харкова та Дніпра.

Зазначається, що в подальшому розклад рейсів МАУ може зазнати нових змін з урахуванням наслідків обмеження перетину кордону українськими та іноземними громадянами.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше МАУ планувала скасувати рейси в 9 міст з тієї ж причини.

До цього кілька десятків працівників туристичної сфери проводять пікет біля Кабінету Міністрів проти рішення Кабінету Міністрів закрити кордони для іноземців з 28 серпня.

Авіакомпанія SkyUp поки що не планує змін у розкладі міжнародних рейсів у зв'язку з забороною Кабінету Міністрів на в'їзд в Україну іноземців.

26 серпня Кабінет Міністрів заборонив в'їзд на територію України іноземців, крім окремих категорій, з 00:00 29 серпня до 00:00 28 вересня.

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