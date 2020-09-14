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14 вересня 2020, понеділок, 21:07 7
Силові структури 2020-09-14T21:30:01+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав НАБУ допитати Холодницького як свідка у справі про давання йому і Ситнику хабара $5 млн

Суд зобов'язав НАБУ допитати Холодницького як свідка у справі про давання йому і Ситнику хабара $5 млн

Валерия Драгомирова
Суд, НАБУ, Назар Холодницький, Артем Ситник, Підозра у хабарництві
Назар Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Назар Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) допитати колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького як свідка у справі про давання йому і директору НАБУ Артему Ситнику хабара в розмірі 5 млн доларів за закриття справи щодо ексміністра екології Миколи Злочевського.

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

2 вересня суд задовольнив скаргу адвоката одного з підозрюваних у справі.

Суд скасував постанову старшого детектива Національного антикорупційного бюро в частині відмови в задоволенні клопотання про допит Холодницького.

Також суд зобов'язав детективів провести допит Холодницького протягом 10 днів з дня, наступного після проголошення постанови слідчого судді.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше НАБУ відмовилося допитати Холодницького як свідка у справі про давання йому і Ситнику хабара в розмірі 5 млн доларів.

Перший заступник начальника управління Державної податкової служби в Києві Микола Ілляшенко, підозрюваний в даванні керівництву САП і Національного антикорупційного бюро хабара в розмірі 5 млн доларів, вніс 42 млн гривень застави і вийшов з СІЗО.

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