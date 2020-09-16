Україна просить Білорусь "посадити" хасидів на двотижневий карантин

Україна просить Білорусь забезпечити дотримання паломниками-хасидами двотижневого карантину у той час, як прикордонники затримали хасида, який незаконно перетнув кордон

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Згідно з чинним в Республіці Білорусь карантинним обмеженням, іноземці, які прибувають в Республіку Білорусь, повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Транзитний проїзд через територію Республіки Білорусь допускається протягом 48 годин з метою проходження до держави постійного/тимчасового проживання", - сказано в ньому.

При цьому, за інформацією МЗС, переважна більшість паломників знаходяться на кордоні понад 48 годин і не є особами, які постійно/тимчасово проживають в Україні.

"Це є порушенням встановлених в Республіці Білорусь карантинних правил режиму транзиту. З огляду на наведене вище, українська сторона звертається до білоруської сторони з наполегливим клопотанням забезпечити безумовне дотримання іноземцями - паломниками карантину і чинного законодавства України та Республіки Білорусь", - сказано в повідомленні.

МЗС констатує, що попри надані українською стороною неодноразові роз'яснення про обмеження в'їзду іноземців, на українсько-білоруську ділянку кордону постійно прибувають паломники-хасиди, які намагаються потрапити в Україну для святкування Рош-ха-Шана.

МЗС вже просив Білорусь не пропускати їх на виїзд в Україну, оскільки якщо вони не підпадають під категорію винятків, то не зможуть бути пропущені на територію.

Як повідомляли Українськi Новини, в Офісі президента Білорусь закликали не дезінформувати паломників-хасидів про відкритість для них українського державного кордону, оскільки він з певними винятками є закритим з 28 серпня для іноземців та осіб без громадянства.

Тим часом Держприкордонслужба запевняє, що хасиди на кордоні забезпечені необхідними ресурсами.

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