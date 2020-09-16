В "помаранчевій" зоні скасували обмеження на перевезення пасажирів не більш ніж 50% від сидячих місць

D " помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції Covid-19 Кабінет Міністрів скасував обмеження на перевезення пасажирів громадським транспортом у кількості не більше 50% від сидячих місць . Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду сьогодні, 16 вересня, передають Українські Новини. "На території регіонів, в яких встановлено "помаранчевий рівень" епіднебезпеки, виключається норма щодо заборони перевезення громадським транспортом більш як 50% заповненості посадочних місць" , - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також в "помаранчевій зоні" буде дозволена робота закладів культури за умови їх заповненості не більше ніж 50%. Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки. Крім того, Кабмін встановив заборону на відвідування шкіл в регіонах "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" зон в разі перебування на самоізоляції 50% класів. Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня.