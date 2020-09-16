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16 вересня 2020, середа, 16:12 4
Суспільство 2020-09-16T17:00:02+03:00
Українські Новини
В "помаранчевій" зоні скасували обмеження на перевезення пасажирів не більш ніж 50% від сидячих місць

В "помаранчевій" зоні скасували обмеження на перевезення пасажирів не більш ніж 50% від сидячих місць

Валерия Драгомирова
Карантин, Кабмін, громадський транспорт, помаранчева зона
Транспорт. Фото: Микола Поворозник
Транспорт. Фото: Микола Поворозник

D " помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції Covid-19 Кабінет Міністрів скасував обмеження на перевезення пасажирів громадським транспортом у кількості не більше 50% від сидячих місць .

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду сьогодні, 16 вересня, передають Українські Новини.

"На території регіонів, в яких встановлено "помаранчевий рівень" епіднебезпеки, виключається норма щодо заборони перевезення громадським транспортом більш як 50% заповненості посадочних місць" , - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також в "помаранчевій зоні" буде дозволена робота закладів культури за умови їх заповненості не більше ніж 50%.

Як повідомляли Українськi Новини,  Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епіднебезпеки.

Крім того, Кабмін встановив заборону на відвідування шкіл в регіонах "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" зон в разі перебування на самоізоляції 50% класів. 

Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня.

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