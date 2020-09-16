Діти з "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон можуть не піти в школу. Кабмін встановив нову заборону

в разі в регіонах "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" зон епідемічної небезпеки поширення коронавірусу Кабінет Міністрів встановив заборону на відвідування шкіл перебування на самоізоляції 50% класів в регіонах "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" зон епідемічної небезпеки поширення коронавірусу

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Буде заборонятися відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованого мистецького освіти в адміністративно-територіальних одиницях регіону, де встановлено "зелений", "жовтий", "памаранчевий" рівень епідемічної небезпеки, в разі, коли на самоізоляцію через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 відправлено більш ніж 50% класів" , - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому повну заборону роботи закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованого мистецького освіти на території з "червоним" рівнем епідопасності встановлюється спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоній зоні" епідопасності.

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