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11 вересня 2020, пʼятниця, 15:33 10
Суспільство 2020-09-11T16:02:54+03:00
Українські Новини
В Україні поновили карантинні зони: які обмеження слід очікувати українцям

В Україні поновили карантинні зони: які обмеження слід очікувати українцям

Константин Долгий
Карантин, Коронавірус, зони карантину
Скринінг температури тіла. Фото: pexels
Скринінг температури тіла. Фото: pexels

Кабінет міністрів переглянув і оновив список так званих "червоних", "помаранчевих" і "жовтих" карантинних зон в той час, як в Україні за минулу добу, 10 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 21,8 %, нових летальних випадків - на 20,5%.

Українські Новини нагадують, які обмеження передбачає кожна зона.

О 00:00 14 вересня в Україні набирає чинності оновлене епідеміологічне зонування регіонів країни в зв'язку зі зміною ситуації з поширенням коронавірусу нового типу SARS-CoV-2.

Поділ регіонів на "червону", "помаранчеву", "жовту" і "зелену" в рамках адаптивного карантину було введено 3 серпня 2020 року і з тих пір щотижня переглядається.

"Зелена" карантинна зона

На території районів, які опинилися в "зеленій" зоні, діють мінімальні обмеження для населення:

  • обов'язковий масочний режим в приміщеннях і громадському транспорті;
  • робота кінотеатрів із заповнюваністю 50%;
  • проведення масових заходів з обмеженням - одна людина на 5 квадратних метрів;
  • перевезення пасажирів в громадському транспорті тільки на сидячих місцях.

"Жовта" карантинна зона

"Жовта" карантинна зона передбачає такі обмеження:

  • обов'язковий масочний режим в приміщеннях і громадському транспорті;
  • робота кінотеатрів із заповнюваністю 50%;
  • проведення масових заходів з обмеженням - одна людина на 5 квадратних метрів;
  • перевезення пасажирів в громадському транспорті тільки на сидячих місцях;
  • заборона відвідування установ соціального захисту, де перебувають люди похилого віку.

"Помаранчева" карантинна зона

У цій зоні діють наступні заборони і обмеження:

  • обов'язковий масочний режим в приміщеннях і громадському транспорті;
  • робота кінотеатрів із заповнюваністю 50%;
  • проведення масових заходів з обмеженням - одна людина на 5 квадратних метрів;
  • перевезення пасажирів в громадському транспорті тільки на сидячих місцях;
  • заборона відвідування установ соціального захисту, де знаходяться люди похилого віку;
  • заборона роботи хостелів, спортзалів, закладів культури і нічних клубів;
  • заборона на участь в масових заходах понад 100 осіб.

"Червона" карантинна зона

  • Подібний вид карантинного зонування застосовується до районів з найгіршою епідеміологічною обстановкою і передбачає таке:
  • закриття дитячих садків, шкіл та інших навчальних закладів;
  • припинення роботи кафе, ресторанів і торгово-розважальних центрів;
  • повне припинення роботи громадського транспорту.

 

Поділ на зони карантину.Поділ на зони карантину.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні почала знижуватися кількість проведених тестів на коронавірус , 10 вересня їх було зроблено майже на 6% менше, ніж днем раніше.

Тим часом, українці перебувають на карантині вже 184-й день, з 14 вересня в Україні оновлять зони карантину.

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