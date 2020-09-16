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16 вересня 2020, середа, 14:50 20
Кабмін 2020-09-16T16:15:03+03:00
Українські Новини
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки

Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки

Анна Рудык
Карантин, Кабмін, червона зона, зони карантину, карантинні зони
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Кабінет Міністрів змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епідемічної небезпеки поширення коронавірусу в той час, як за минулу добу, 15 вересня, в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 356 осіб до 18 070, померлих - на 8 до 291. 

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки буде встановлюватися... в разі перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 випадків на 100 тис. населення за 14 днів більш ніж у 5 разів", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, при прийнятті рішення про встановлення в регіоні "червоної зони" до обговорення будуть залучатися регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з правом дорадчого голосу.

При цьому в разі встановлення в адміністративній одиниці "червоної зони" характер і кількість обмежень визначатимуть спільним рішенням державної та відповідної регіональної комісій ТЕБ та НС з урахуванням затвердженого Кабміном переліку.

"Це може бути одномоментне закриття всіх сфер або обмеження певних сфер, які в цьому регіоні призводять до спалахів хвороби", - зазначив Степанов.

При цьому незмінним залишився такий критерій віднесення до "червоної зони", як заповненість ліжок у лікарнях.

Адмінодиниця може бути віднесена до найвищого рівня небезпеки в тому випадку, якщо завантаження перевищує 75% 5 днів поспіль.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня.

14 вересня кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася на 285 осіб до 17 714 , померлих - на 11 до 283.

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Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки
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