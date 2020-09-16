Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки

Кабінет Міністрів змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епідемічної небезпеки поширення коронавірусу в той час, як за минулу добу, 15 вересня, в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 356 осіб до 18 070, померлих - на 8 до 291. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини. "Червоний" рівень епідемічної небезпеки буде встановлюватися... в разі перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 випадків на 100 тис. населення за 14 днів більш ніж у 5 разів", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Крім того, при прийнятті рішення про встановлення в регіоні "червоної зони" до обговорення будуть залучатися регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з правом дорадчого голосу. При цьому в разі встановлення в адміністративній одиниці "червоної зони" характер і кількість обмежень визначатимуть спільним рішенням державної та відповідної регіональної комісій ТЕБ та НС з урахуванням затвердженого Кабміном переліку. "Це може бути одномоментне закриття всіх сфер або обмеження певних сфер, які в цьому регіоні призводять до спалахів хвороби", - зазначив Степанов. При цьому незмінним залишився такий критерій віднесення до "червоної зони", як заповненість ліжок у лікарнях. Адмінодиниця може бути віднесена до найвищого рівня небезпеки в тому випадку, якщо завантаження перевищує 75% 5 днів поспіль. Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня. 14 вересня кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася на 285 осіб до 17 714 , померлих - на 11 до 283.