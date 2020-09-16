Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки буде встановлюватися... в разі перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 випадків на 100 тис. населення за 14 днів більш ніж у 5 разів", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, при прийнятті рішення про встановлення в регіоні "червоної зони" до обговорення будуть залучатися регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з правом дорадчого голосу.

При цьому в разі встановлення в адміністративній одиниці "червоної зони" характер і кількість обмежень визначатимуть спільним рішенням державної та відповідної регіональної комісій ТЕБ та НС з урахуванням затвердженого Кабміном переліку.

"Це може бути одномоментне закриття всіх сфер або обмеження певних сфер, які в цьому регіоні призводять до спалахів хвороби", - зазначив Степанов.

При цьому незмінним залишився такий критерій віднесення до "червоної зони", як заповненість ліжок у лікарнях.

Адмінодиниця може бути віднесена до найвищого рівня небезпеки в тому випадку, якщо завантаження перевищує 75% 5 днів поспіль.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня.

14 вересня кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася на 285 осіб до 17 714 , померлих - на 11 до 283.

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