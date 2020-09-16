підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 вересня 2020, середа, 15:07 13
Суспільство 2020-09-16T16:00:03+03:00
Українські Новини
Філарет одужав від коронавірусу і його виписали з лікарні

Філарет одужав від коронавірусу і його виписали з лікарні

Кира Молчанова
УПЦ КП, Коронавірус, Філарет
Філарет Фото: УПЦ
Філарет Фото: УПЦ

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет одужав від коронавірусної інфекції Covid-19, який у нього діагностували раніше.

Про це  повідомив помічник Філарета з комунікацій отець Олександр в коментарі Українським Новинам.

"Він одужав і вже виписаний з лікарні", - сказав Олександр.

За його словами, Філарет здав тест на COVID-19, який виявився негативним.

Самопочуття у Філарета нормальне.

Як повідомляли Українськi Новини, глава Харківської міської ради Геннадій Кернес захворів на коронавірус і перебуває в лікарні. У нього двостороннє запалення легенів, але він в створенні.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко теж одужала від коронавірусу . Раніше ЗМІ повідомляли про те, що вона перебувала у тяжкоум стані. Стверджувалося, що Тимошенка була підключена до апарату ШВЛ, але соратники спростували це.

Тим часом, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 15 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 356 осіб до 18 070 , померлих - на 8 до 291.

Водночас епідемія нарощує темпи, проте Кабмін переглянув критерії для віднесення міст до "червоної зони".

Більше новин про: УПЦ КП Коронавірус Філарет

Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки
Мораторій на стягнення майна за валютними кредитами продовжили
Новини
Ситник грає на боці Коломойського, – журналісти 16:07
Діти з "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон можуть не піти в школу. Кабмін встановив нову заборону 15:54
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Деркач і Кулик оприлюднили схему зовнішнього управління Офісом генерального прокурора 15:39 Документ
Renault Arkana. Фото: renault.ua
Новий кросовер Renault Arkana будуть виробляти на модернізованих потужностях ЗАЗ 15:28 Фото
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
більше новин
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Поліція щодня проводить рейди для пошуку порушників карантину в Києві 09:17
більше новин
Більш як половина українців не задоволені діяльністю Зеленського
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok