Філарет одужав від коронавірусу і його виписали з лікарні

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет одужав від коронавірусної інфекції Covid-19, який у нього діагностували раніше. Про це повідомив помічник Філарета з комунікацій отець Олександр в коментарі Українським Новинам. "Він одужав і вже виписаний з лікарні", - сказав Олександр. За його словами, Філарет здав тест на COVID-19, який виявився негативним. Самопочуття у Філарета нормальне. Як повідомляли Українськi Новини, глава Харківської міської ради Геннадій Кернес захворів на коронавірус і перебуває в лікарні. У нього двостороннє запалення легенів, але він в створенні. Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко теж одужала від коронавірусу . Раніше ЗМІ повідомляли про те, що вона перебувала у тяжкоум стані. Стверджувалося, що Тимошенка була підключена до апарату ШВЛ, але соратники спростували це. Тим часом, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 15 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 356 осіб до 18 070 , померлих - на 8 до 291. Водночас епідемія нарощує темпи, проте Кабмін переглянув критерії для віднесення міст до "червоної зони".