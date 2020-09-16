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16 вересня 2020, середа, 12:35 6 Інфографіка
Суспільство 2020-09-16T12:56:09+03:00
Українські Новини
У столиці сумний рекорд за кількістю смертей від коронавірусу. Нових хворих - 356

У столиці сумний рекорд за кількістю смертей від коронавірусу. Нових хворих - 356

Кира Молчанова
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

За минулу добу, 15 вересня, в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 356 осіб до 18 070, померлих - на 8 до 291  порівняно з попередньою добою, 14 вересня. 

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ситуація з поширенням вірусу залишається складною. За минулу добу виявили 356 хворих. 8 осіб померли. Всього коронавірус забрав життя 291 киянина. А підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 18 070", - сказав він.

Захворіли 184 жінки у віці від 18 до 76 років і 15 дівчаток від 2 до 15 років, а також 139 чоловіків у віці від 18 до 83 років і 18 хлопчиків від 1 року до 16 років.

Захворіли і 8 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 38 осіб, інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 134 людини, всього коронавірус подолали 5 519 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 74, Дніпровському - 66, Деснянському районі - 45 випадків.

Дані про кількість хворих в різних районах Києва. Інфографіка: КМДАДані про кількість хворих в різних районах Києва. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українськi Новини, 14 вересня кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася на 285 осіб до 17 714 , померлих - на 11 до 283.

Раніше в Київській області  заборонили проводити концерти, а також роботу розважальних закладів через посилення карантину.

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