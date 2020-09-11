Хворий на коронавірус Філарет продовжує лікування

Стан здоров'я Патріарха Філарета, який захворів на коронавірус, стабільний .

Про це йдеться в повідомленні Української православної церкви Київського патріархату, передають Українські Новини.

"Святійший Патріарх Філарет особливо вдячний кожному, хто проявляє свою любов і підтримку в молитвах за його здоров'я. На сьогоднішній день стан здоров'я Патріарха Філарета стабільний, лікування триває", - сказано в ньому.

Церква просить і далі продовжувати молитися за Філарета, щоб Господь Бог зцілив Патріарха від коронавірусу.

Як повідомляли Українськi Новини, під час планового тестування у 91-річного Патріарха Філарета було виявлено позитивний результат на COVID-19. Його стан оцінюється як задовільний.

Тим часом серед правоохоронців зареєстровано 93 нових випадки захворювання на коронавірус, з початку пандемії захворіли 4 тис. осіб.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я станом на 11 вересня віднесло 47 країн до країн "червоної зони" щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Також З 14 вересня в столиці діятиме низка обмежень після рішення урядової комісії про віднесення Києва до "помаранчевої зони" епідеміологічної небезпеки.

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