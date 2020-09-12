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12 вересня 2020, субота, 16:48 7
Суспільство 2020-09-12T19:15:01+03:00
Українські Новини
Як працюватимуть школи Києва в "помаранчевій зоні": пояснення КМДА

Як працюватимуть школи Києва в "помаранчевій зоні": пояснення КМДА

Ольга Фандорина
Карантин в школах Києва, Навчальник рік, помаранчева зона, Школи Києва
Навчальний рік. Фото: Pixabay
Навчальний рік. Фото: Pixabay

Школи Києва будуть працювати у форматі стаціонарного навчання та в змішаному режимі в умовах "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"В умовах "оранжевого" рівня епідеміологічної небезпеки, який діє в Києві з 14 вересня, столичні школи працюватимуть в очному і змішаному форматах... На сьогодні небезпеки немає, рівень захворюваності вчителів і школярів низький, на карантин закриті лише дві з 428 шкіл. Водночас ми маємо бути готові до будь-якого сценарію розвитку епідемії. Керівники всіх шкіл мають чіткі інструкції дій у разі спалаху хвороби, і залежно від розміру школи і кількості учнів, які хочуть вводити різні можливі сценарії організації навчання. 14 вересня школи працюють за тим же сценарієм, як і минулого тижня, а в разі будь-яких змін все батьки отримають повідомлення від класних керівників своїх дітей. Ми вводимо цю систему, щоб батьки не плуталися в повідомленнях чиновників різного рівня, а чітко розуміли графік своєї дитини", - сказав виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Він зазначив, що в столиці вже є ефективний досвід роботи дитячих садків під час карантину, і школи також мають гідно пройти цей шлях.

"Столична влада зробила все для забезпечення навчальних закладів усім необхідним для дезінфекції та безпеки дітей і вчителів. Дезінфектори і маски для вчителів закуплені в достатній кількості, усі освітяни щодня проходять температурний скринінг, за станом здоров'я дітей стежать викладачі та медсестри. Я також звертаюся до батьків: будьте відповідальними, навіть при найменших симптомах респіраторного захворювання у дитини не відправляйте її в школу і зверніться до лікаря", - сказав Мондрієвський.

Департамент освіти і науки щодня моніторить ситуацію в столичних навчальних закладах.

Станом на минулий тиждень із 350 тис. працівників освіти і школярів на коронавірус захворіли 276 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві 4 школи та дитсадки закрито на карантин. 

Також МОЗ оновив список країн "червоної" зони карантину.

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