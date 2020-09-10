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10 вересня 2020, четвер, 19:16 7
Суспільство 2020-09-10T20:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві 2 школи та 2 дитсадки закриті на карантин, 126 класів переведені на "дистанційку"

У Києві 2 школи та 2 дитсадки закриті на карантин, 126 класів переведені на "дистанційку"

Анна Рудык
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Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

У той час, як в Києві за минулу добу на коронавірус захворіли майже 300 осіб, 2 школи і 2 дитячі садки закриті на карантин через захворювання на коронавірус, 126 класів переведені на дистанційне навчання в Києві за станом на четвер, 10 вересня.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Так, за станом на 10 вересня 2 школи закриті на карантин і 126 класів переведені на дистанційне навчання.

У порівнянні з даними на 9 вересня кількість переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 21, кількість закритих шкіл не змінилося.

Крім того, за станом на 9 вересня 3 заклади дошкільної освіти були закриті на карантин, 10 вересня їх кількість зменшилася до 2.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 9 вересня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 298 осіб до 16 119, померлих - на 4 до 254.

Крім того, в Україні 9 вересня кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію збільшилася на 2 582 до 145 612, кількість померлих від захворювання збільшилася на 44 людини до 3 023, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 1,2%, нових летальних випадків знизилося на 2,2%.

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