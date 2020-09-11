У Києві новий антирекорд по захворюваності на коронавірус - 404 випадки за добу

Кількість хворих на коронавірус у Києві 10 вересня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 404 людини до 16 523, померлих - на 7 до 261.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Місто потрапило в "помаранчеву зону" епідбезпеки. За минулу добу вірус виявили у 404 осіб. 7 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 261 киянина. На сьогодні в столиці вже 16 523 підтверджених випадки захворювання COVID-19", - повідомив він.

Захворіли 215 жінок у віці від 18 до 84 років, 156 чоловіків у віці від 18 до 81 років, 14 дівчаток від 4 до 17 років і 19 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Серед хворих також 13 медиків.

За минулу добу в лікарні столиці надійшли 58 осіб, решта лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Вилікувались за минулу добу 168 осіб.

Найбільше випадків захворювання зафіксували в Дарницькому районі - 81, Деснянському - 64 і Дніпровському районі - 53 випадки.

У київських лікарнях перебувають 968 хворих на коронавірус (в тому числі 23 дитини), 176 - у важкому стані, 19 пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

418 хворих госпіталізовано із запаленням легень.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість тестів на коронавірус за добу почали падати.

Також українці перебувають на карантині вже 184-й день, з 14 вересня в Україні оновлять зони карантину.

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