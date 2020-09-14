Київ перейшов до "помаранчевої" зону карантину: повний список обмежень

У Києві посилять обмеження, так як столицю віднесли до "помаранчевої зоні" епідемічної небезпеки. Нове карантинне зонування в Україні почало діяти з понеділка, 14 вересня. Сьогодні в Києві починають діяти такі обмеження : проводити масові (культурні, спортивні, соціальні, релігійні та інші) заходи дозволено за участю не більше ніж 220 людей: одна людина на 10 кв. метрів площі будівлі; забороняється діяльність установ, що надають послуги з розміщення, - крім готелів; відвідувати групові заняття в професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більше ніж 20 осіб; проведення медустановами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежено. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворих та випадків, коли є ризик для життя пацієнта; забороняється діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше як 1 людина на 10 кв. м приміщення; забороняється прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в столиці і передмісті; перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння. Як повідомляли Українські Новини, на минулому тижні в Києві було встановлено новий антирекорд із захворюваності на коронавірусі - 404 випадки за добу. Раніше в столиці 4 школи і дитсадки закрили на карантин, 126 класів переведені на "дистанційку". Тим часом, в КМДА пояснили, як будуть працювати школи Києва в "помаранчевій зоні".