Київ перейшов до "помаранчевої" зону карантину: повний список обмежень

в Україні почало діяти з понеділка, 14 вересня. У Києві посилять обмеження, так як столицю віднесли до "помаранчевої зоні" епідемічної небезпеки. Нове карантинне зонування

Сьогодні в Києві починають діяти такі обмеження :

проводити масові (культурні, спортивні, соціальні, релігійні та інші) заходи дозволено за участю не більше ніж 220 людей: одна людина на 10 кв. метрів площі будівлі;

забороняється діяльність установ, що надають послуги з розміщення, - крім готелів;

відвідувати групові заняття в професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більше ніж 20 осіб;

проведення медустановами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежено. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворих та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;

забороняється діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше як 1 людина на 10 кв. м приміщення;

забороняється прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в столиці і передмісті;

перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Як повідомляли Українські Новини, на минулому тижні в Києві було встановлено новий антирекорд із захворюваності на коронавірусі - 404 випадки за добу.

Раніше в столиці 4 школи і дитсадки закрили на карантин, 126 класів переведені на "дистанційку".

Тим часом, в КМДА пояснили, як будуть працювати школи Києва в "помаранчевій зоні".

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