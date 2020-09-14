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14 вересня 2020, понеділок, 09:29 7
Суспільство 2020-09-14T10:17:24+03:00
Українські Новини
Київ перейшов до "помаранчевої" зону карантину: повний список обмежень

Київ перейшов до "помаранчевої" зону карантину: повний список обмежень

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, Covid-19
Карантин. Фото: Вечерний Киев
Карантин. Фото: Вечерний Киев

У Києві посилять обмеження, так як столицю віднесли до "помаранчевої зоні" епідемічної небезпеки. Нове карантинне зонування в Україні почало діяти з понеділка, 14 вересня.

Сьогодні в Києві починають діяти такі обмеження :

  • проводити масові (культурні, спортивні, соціальні, релігійні та інші) заходи дозволено за участю не більше ніж 220 людей: одна людина на 10 кв. метрів площі будівлі;
  • забороняється діяльність установ, що надають послуги з розміщення, - крім готелів;
  • відвідувати групові заняття в професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більше ніж 20 осіб;
  • проведення медустановами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежено. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворих та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;
  • забороняється діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше як 1 людина на 10 кв. м приміщення;
  • забороняється прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в столиці і передмісті;
  • перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Як повідомляли Українські Новини, на минулому тижні в Києві було встановлено новий антирекорд із захворюваності на коронавірусі - 404 випадки за добу.

Раніше в столиці 4 школи і дитсадки закрили на карантин, 126 класів переведені на "дистанційку".

Тим часом, в КМДА пояснили, як будуть працювати школи Києва в "помаранчевій зоні".

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