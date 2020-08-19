Кабмін звільнив главу Митної служби

Кабінет Міністрів звільнив главу Державної Митної служби Ігоря Муратова та призначив тимчасово виконуючим обов'язки Андрія Павловського.

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кабмін прийняв проєкт розпорядження про звільнення Муратова Ігоря Михайловича від виконання обов'язків голови Державної митної служби України", - повідомив Мокан.

Також, за його словами, Кабмін прийняв проєкт розпорядження про тимчасове покладання обов'язків голови Державної митної служби на Андрія Павловського, який обіймав посаду заступника голови Державної митної служби.

Як повідомляли Українськi Новини, 24 квітня Кабінет Міністрів звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби.

Через невиконання плану зі збору коштів до держбюджету були звільнені керівники Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць.

Також в червні Президент Володимир Зеленський обговорив з Національною радою реформ концепцію реформування митниці.

Тим часом в липні Митна служба другий місяць поспіль виконувала план зборів до держбюджету.

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