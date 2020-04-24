Кабмін звільнив голову Податкової Верланова, - Гончаренко

Кабінет Міністрів звільнив Сергія Верланова головою Державної податкової служби, а також Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби.

Про це депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") написав у Telegram, передають Українські Новини.

"Звільнений Сергій Верланов з посади голови Державної фіскальної служби", - написав він.

Також Кабмін звільнив його заступника Дмитра Венциковского.

Верланов обіймав посаду з 8 травня 2019 року.

У листопаді 2008 року почав працювати на посаді юриста в одній з компаній "Великої четвірки" - PwC, де пропрацював до червня 2015 року.

З липня 2015 року до липня 2018 року обіймав посаду партнера в провідної юридичної фірми Sayenko Kharenko.

В 2015-2017 роках був співголовою юридичної правового комітету Американської торгової палати в Україні.

З 2016 року є членом Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У міністерство він був призначений у липні 2018 року. На посаді заступника міністра фінансів Верланов займався податковою і митною політикою, реформою Державної фіскальної служби та митної служби, фінансовими розслідуваннями.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2019 року Верланов виграв конкурс на голову Податкової служби.