Нефьодов просить суд поновити його на посаді голови Митної служби

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов, якого звільнили 24 квітня, просить Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"Максим Нефьодов просить ОАСК відновити його на посаді голови Державної митної служби. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", - сказано в ньому.

Позивач, зокрема просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету Міністрів, датований 24 квітня, "Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади голови Державної митної служби України" і просить поновити його на зазначеній посаді.

В той же час Нефьодов просить суд стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру її середньоденної (годинної) заробітної плати.

На даний момент суд вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Як повідомляли Українські Новини, колишній голова Державної митної служби України Максим Нефьодов раніше підтвердив оприлюднену агентством інформацію про нараховуються за погодженням з Мінфіном преміях в 600% від посадового окладу.

Раніше Нефьодов вибив собі і своїм заступникам надбавку до 600% окладу, незважаючи на дикі недобори митниці.