Кабмін звільнив главу Митної служби Нефьодова, - депутат

Кабінет Міністрів звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби, про відставку якого раніше писали ЗМІ.

Про це депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") написав у Telegram, передають Українські Новини.

"Щойно на позачерговому Кабміні звільнений Нефьодов з посади голови Митниці", - написав він.

Також він повідомив про звільнення заступників Нефедова Роберта Зелді, Дениса Шендрика і Сергія Пєтухова.

Нефьодов був призначений на посаду 5 липня 2019 року.

Скріншот повідомлення Гончаренко

Як повідомляли Українські Новини, голова Державної митної служби України Максим Нефьодов раніше підтвердив оприлюднену агентством інформацію про нараховуються за погодженням з Мінфіном премій в 600% від посадового окладу.

Раніше Нефьодов вибив собі і своїм заступникам надбавку до 600% окладу, незважаючи на дикі недобори митниці. Сам глава митної служби, а також три його заступники протягом декількох місяців отримували надбавку у сумі 300% окладу за інтенсивність праці" і ще по 300% окладу за виконання особливо важливої роботи". Дозвіл нараховувати собі такі надбавки з 1 січня 2020 року дало "заднім числом" Міністерство фінансів України у відповідь на звернення самого ж Нефьодова.