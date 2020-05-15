Погано працювали: половину керівників української митної служби звільнили

Марченко (другий зліва) оголосив про звільнення голів дев'яти регіональних митниць Фото: mof.gov.іа

Марченко (другий зліва) оголосив про звільнення голів дев'яти регіональних митниць Фото: mof.gov.іа

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

"Сьогодні на засіданні колегії Державної митної служби за участю міністра фінансів Сергія Марченка та виконуючого обов'язки голови Держмитслужби Ігоря Муратова було прийнято рішення про припинення виконання обов'язків керівників Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць", - сказано в ньому.

Також керівнику Одеської митниці було вручено попередження про майбутнє звільнення.

За словами міністра фінансів, протягом останніх двох тижнів проводилося грунтовний аналіз роботи кожної митниці.

Він зазначив, що комплексний аудит Митної служби продовжується, проте за результатами показників діяльності деяких митниць вже можна робити висновки про неефективність їх роботи, наслідком чого є кадрові рішення.

Як зазначив міністр, це не останні кадрові ротації в митницях.

Він підкреслив, що кадрові зміни в Митній службі будуть продовжуватися до тих пір, поки митниця не запрацює належним чином з висококваліфікованими і добропорядними працівниками.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін затвердив план заходів щодо підвищення ефективності роботи Митної служби.

24 квітня Кабінет Міністрів звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби.

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов раніше підтвердив оприлюднену агентством інформацію про нараховуються за погодженням з Мінфіном преміях в 600% від посадового окладу.

Раніше Нефьодов вибив собі і своїм заступникам надбавку до 600% окладу, незважаючи на великі недобори митниці.