Російський "Газпром" втратив 5% європейського ринку з початку 2020 року

частка "Газпрому" на європейському ринку знизилася з трохи більш як 40% в 2019 році до 35% в той час, як у січні 2020 року Україна скоротила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією "Газпром" (Росія) втричі.

Про це повідомляє The Page з посиланням на Європейську мережу операторів систем передачі газу (ENTSOG).

Зниження попиту відчувають всі постачальники газу по трубах на європейський ринок. Це стосується Алжиру, Лівії, Норвегії і Росії. Це пов'язано з тим, що з США, Катару та Росії постачають скраплений газ, що призвело до падіння цін.

Станом на поточні вихідні спотові ціни на природний газ на біржі TTF були на рівні $35,9 за тисячу кубометрів.

Ці ціни нижче тих, які регулює "Газпром" на батьківщині газу – в Ямало-Ненецькому АТ. Там надлишок газу призвів до того, що поточний рівень заповнення сховищ ЄС виявився одним з найвищих за останні десятиліття. Станом на 27 травня вони заповнені на 71%. Сукупних вільних потужностей залишилося 31 млрд куб. м. що, до речі, можна порівняти з об'ємом всіх ПСГ України.

В Австрії, Німеччині, Нідерландах підземні газосховища заповнені вже на 95-95% та інших сховищ, які Росія могла б заповнити в Європі, немає. При збереженні середнього рівня закачування, зафіксованого в травні, ці потужності будуть заповнені через 58 днів. Це неминуче призведе до підвищення попиту на українські сховища з боку трейдерів.

Як повідомляли Українські Новини, уряд може вже з липня значно підвищити норми споживання газу для домогосподарств, в яких не встановлені газові лічильники.