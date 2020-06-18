Коболєв вважає блефом інформацію про демонтаж "Газпромом" труб у напрямку України

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає інструментом просування газопроводу "Північний потік - 2" демонтаж компанією "Газпром" (Росія) труб на кордоні з Україною.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу в четвер, передають Українські Новини.

"Я це сприймаю, передусім, як інструмент просування "Північного потоку - 2", таким чином росіяни лякають європейців, дивіться: "Якщо цей газопровід не буде добудований, труби ми перед територією України прибираємо — газу в принципі не буде". Це блеф", — сказав він.

Коболєв зазначив, що "Нафтогаз" докладає всі зусилля для того, щоб санкції проти "Північного потоку-2" зупинили цей проєкт.

У компанії вважають, що "Північний потік -2" діє проти інтересів як України, так і Європи.

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" почав демонтувати труби на своїй території, щоб припинити транзит газу через Україну.

Російський "Газпром" позбувся 5% європейського ринку з початку 2020 року.

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