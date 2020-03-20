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20 березня 2020, пʼятниця, 12:49 2
Економіка 2020-03-20T13:04:26+02:00
Українські Новини
НБУ розраховує на валюту "Нафтогазу", отриману ним від "Газпрому"

НБУ розраховує на валюту "Нафтогазу", отриману ним від "Газпрому"

Анна Рудык
Газпром, НБУ, Нафтогаз, готівка
Долар
Долар

Крім того, що боротися з наслідками коронавірусу НБУ планує з допомогою МВФ та інших донорів, Національний банк розраховує на надходження в міжнародні резерви валюти від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, передають Українські Новини.

"Ми розраховуємо на надходження значної суми, яку "Нафтогаз" отримав від "Газпрому". Думаю, що більша частина від цієї суми опиниться в резервах НБУ в найближчі місяці", - сказав він.

При цьому Чурий зазначив, що міжнародні резерви знизилися і на даний момент нижче 25 млрд доларів.

"Резерви НБУ сьогодні становлять понад 24 млрд доларів", - сказав він.

За словами Чурія, в резервах НБУ є пакет цінних паперів США, які подорожчали, і НБУ від цього лише заробив.

Він додав, що НБУ і далі буде приймати активну участь на валютному ринку.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" $578,4 млн за транзит газу з грудня по лютий.

Крім того, НБУ ввів операції з підкріплення банків готівковою інвалютою шляхом її обміну на безготівкову.

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