У червні транзит газу через Україну збільшився через зупинку газопроводу "Турецький потік"

У червні транзит газу через південну гілку української газотранспортної системи (ГТС) збільшився на 50% до 26,5 млн куб. м газу (порівняно з травнем) через припинення роботи магістрального газопроводу "Турецький потік" на плановий ремонт.

Про це сказано в повідомленні державного підприємства "Оператор ГТС України", передають Українські Новини.

"У червні транзит газу по південному маршруту ГТС України становив 26,5 млн куб. м, що на 50% перевищує показники травня і в 4 рази більше, ніж у квітні. Зростання обсягів транспортування газу пов'язане з плановою зупинкою на ремонт газопроводу "Турецький потік" з 23 по 28 червня. У цей період середній режим прокачування трансбалканського напрямку (ГВС Орлівка) збільшився з 0,2 до 4 млн куб. м на добу", — сказано в ньому.

Наголошується, що з початку 2020 року, коли почав працювати "Турецький потік", компанія "Газпром" (Росія) фактично припинила повноцінне використання потужностей ГТС для транзиту газу в Туреччину і Балкани.

"Залежність виключно від "Турецького потоку" несе великі ризики для країн Південної Європи, оскільки в разі його зупинки або поломки постачання газу для цього регіону можуть бути припинені", — підсумували в повідомленні.

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