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16 вересня 2020, середа, 11:00 9
Економіка 2020-09-16T12:30:03+03:00
Українські Новини
Рубль після падіння почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 16 вересня

Рубль після падіння почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 16 вересня

Анна Рудык
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У середу, 16 вересня, порівняно з вівторком, 15 вересня, середній курс купівлі рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,35 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в середу також підвищився на 3 копійки і становить 3,87 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 16 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,35 3,87
Максимальний 3,72 5,00
Мінімальний 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 вересня на 9,77 коп. до 28,2100 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,15 коп. до 27,9632 UAH/USD.

Національний банк  знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 6 коп. у вівторок знизився на 12 коп. до 28,11  UAH/USD.

Тим часом S&P прогнозує падіння ВВП України на 6% в 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD. Інфляцію ж рейтингове агентство прогнозує на досить низькому рівні: в 2020 - 3%, 2021 - 6%, 2022 - 5% і в 2023 - 5%.

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