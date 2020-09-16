підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 вересня 2020, середа, 10:30 20
Економіка 2020-09-16T12:45:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро знову злетіли в ціні. Курс валют на 16 вересня

Долар і євро знову злетіли в ціні. Курс валют на 16 вересня

Анна Рудык
Курс валют, Курс, курс долара, курс в обмінниках
Долар
Долар

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків порівняно з 15 вересня станом на 9:30 підвищився на 9,77 коп. до 28,2100 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,15 коп. до 27,9632 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 13,83 коп. до 32,9355 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,28 коп. до 33,4174 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,9632 28,2100 32,9355 33,4174 3,35 3,87
Максимальний 28,0500 28,3500 33,1600 33,6500 3,72 5,00
Мінімальний 27,7500 28,0800 32,5500 33,2500 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 6 коп. у вівторок знизився на 12 коп. до 28,11  UAH/USD.

Тим часом S & P  прогнозує падіння ВВП України  на 6% в 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD. Інфляцію ж рейтингове агентство прогнозує на досить низькому рівні: в 2020 - 3%, 2021 - 6%, 2022 - 5% і в 2023 - 5%.

Більше новин про: Курс валют Курс курс долара курс в обмінниках

Гривня стрімко дешевшає. Курс НБУ на 16 вересня...
Валюта подорожчала. Курс долара і євро в обмінника...
Девальвація гривні позитивно вплине на держбюджет,...
Долар і євро на початку тижня підскочили. Курс вал...
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні
Смертність від коронавірусу за добу зросла майже вдвічі
Новини
Більше половини українців не задоволені діяльністю Зеленського 12:43
У столиці сумний рекорд за кількістю смертей від коронавірусу. Нових хворих - 356 12:35 Інфографіка
Понад сотня поліцейських захворіли на коронавірус за добу 12:32
Агрострахування - один з базових інструментів державної підтримки фермерів практично у всіх країнах світу, - Лапа 12:19
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов 12:17
більше новин
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов 12:17
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
більше новин
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
більше новин
На Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я, трьох українських військових поранено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok