Долар і євро знову злетіли в ціні. Курс валют на 16 вересня

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків порівняно з 15 вересня станом на 9:30 підвищився на 9,77 коп. до 28,2100 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,15 коп. до 27,9632 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 13,83 коп. до 32,9355 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,28 коп. до 33,4174 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,9632 28,2100 32,9355 33,4174 3,35 3,87 Максимальний 28,0500 28,3500 33,1600 33,6500 3,72 5,00 Мінімальний 27,7500 28,0800 32,5500 33,2500 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 6 коп. у вівторок знизився на 12 коп. до 28,11 UAH/USD.

Тим часом S & P прогнозує падіння ВВП України на 6% в 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD. Інфляцію ж рейтингове агентство прогнозує на досить низькому рівні: в 2020 - 3%, 2021 - 6%, 2022 - 5% і в 2023 - 5%.

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