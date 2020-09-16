Гривня стрімко дешевшає. Курс НБУ на 16 вересня

Поки гривня на міжбанку впала на 12 копійок, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 вересня, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2001 1 долар США 28,0556 1 швейцарський франк 30,9682 10 єн 2,6607 10 російських рублів 3,7431 1 євро 33,3441

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 6 коп. у вівторок знизився на 12 коп. до 28,11 UAH/USD.

Тим часом S & P прогнозує падіння ВВП України на 6% у 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD. Інфляцію ж рейтингове агентство прогнозує на досить низькому рівні: в 2020 — 3%, 2021 — 6%, 2022 — 5% і у 2023 — 5%.

Також 15 вересня середній курс купівлі рубля порівняно з понеділком, 14 вересня, знизився на 2 копійки і становить 3,32 гривень за 10 рублів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини