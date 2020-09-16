підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 вересня 2020, середа, 05:15 4
Економіка 2020-09-16T05:45:01+03:00
Українські Новини
Гривня стрімко дешевшає. Курс НБУ на 16 вересня

Гривня стрімко дешевшає. Курс НБУ на 16 вересня

Анна Рудык
Курс валют, Курс, Курс НБУ, курс гривні, Офіційний курс, Офіційний курс валют
Курс гривні
Курс гривні

Поки гривня на міжбанку впала на 12 копійок, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 вересня, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,2001
1 долар США 28,0556
1 швейцарський франк 30,9682
10 єн 2,6607
10 російських рублів 3,7431
1 євро 33,3441

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 6 коп. у вівторок знизився на 12 коп. до 28,11 UAH/USD.

Тим часом S & P  прогнозує падіння ВВП України  на 6% у 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD. Інфляцію ж рейтингове агентство прогнозує на досить низькому рівні: в 2020 — 3%, 2021 — 6%, 2022 — 5% і у 2023 — 5%.

Також 15 вересня середній курс купівлі рубля порівняно з понеділком, 14 вересня, знизився на 2 копійки і становить 3,32 гривень за 10 рублів.

 
Більше новин про: Курс валют Курс Курс НБУ курс гривні Офіційний курс Офіційний курс валют

Гривня знову подешевшала. Курс валют від НБУ на 16...
Гривня на міжбанку у вівторок впала ще на 12 копій...
Девальвація гривні позитивно вплине на держбюджет,...
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс...
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі
У справі "вагнерівців" відкрили три кримінальні провадження, - Венедіктова
Новини
У серпні Ситнику майже вдвічі урізали зарплату 06:00 Документ
З початку місяця виноград оптом подорожчав на третину, а огірки обвалилися в ціні 06:00
Ціни на яблука в Україні знизилися в півтора рази. Це найнижчий показник за 5 років 05:30
Гривня стрімко дешевшає. Курс НБУ на 16 вересня 05:15
ЦВК зареєструвала журналіста Крутчака кандидатом в депутати в окрузі №208 Чернігівської області 23:30
більше новин
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
більше новин
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ за добу і запустили безпілотник за лінію розмежування 09:25
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
більше новин
НС під Києвом: в Чабанах прорвало газопровід, який постачає газ до Європи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok