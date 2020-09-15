Рубль подешевел. Курс российской нацвалюты на 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с понедельником, 14 сентября, понизился на 2 копейки и составляет 3,32 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в среду также понизился на 1 копейку и составляет 3,84 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 15 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,32 3,84 Максимальный 3,65 5,00 Минимальный 2,50 3,69

Как сообщали Українські Новини, S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD. Инфляцию же рейтинговое агентство прогнозирует на довольно низком уровне: в 2020 – 3%, 2021 – 6%, 2022 – 5% и в 2023 – 5%.

Также во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 сентября на 5,46 коп. до 28,1006 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,80 коп. до 27,8509 UAH/USD.

Тем временем, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 сентября, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости