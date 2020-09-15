підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 вересня 2020, вівторок, 17:30 7
Економіка 2020-09-15T19:15:03+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку у вівторок впала ще на 12 копійок

Гривня на міжбанку у вівторок впала ще на 12 копійок

Анна Рудык
Курс, курс гривні, Міжбанківський валютний ринок, курс гривні на міжбанку
Гривня
Гривня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 6 коп. знизився у вівторок на 12 коп. до 28,11 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,98-28,00 UAH/USD, потім котирування зросли до 28,07-28,09 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,09-28,11 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,40% з 23,74 UAH/USD до 28,11 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини,  S&P прогнозує падіння ВВП України  на 6% у 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD. Інфляцію ж рейтингове агентство прогнозує на досить низькому рівні: в 2020 - 3%, 2021 - 6%, 2022 - 5% і в 2023 - 5%.

Також у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 вересня на 5,46 коп. до 28,1006 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 5,80 коп. до 27,8509 UAH/USD.

Тим часом 15 вересня, середній курс купівлі рубля порівняно з понеділком, 14 вересня, знизився на 2 копійки і становить 3,32 гривень за 10 рублів.

Більше новин про: Курс курс гривні Міжбанківський валютний ринок курс гривні на міжбанку

Гривня продовжує падати. Економіст розповів, у які...
НБУ за тиждень скоротив купівлю валюти на міжбанку...
Курс гривні на міжбанку продовжує знижуватися...
Після падіння гривня на міжбанку почала дорожчати...
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі
У справі "вагнерівців" відкрили три кримінальні провадження, - Венедіктова
Новини
Українці отримують половину всіх грошових переказів з-за кордону через Приват24 18:35
МАУ на місяць перенесла спецрейс з Китаю. В країні застрягли українці, які влізли в борги заради дорогого квитка 18:32
У Києві за останню добу 11 людей померли від коронавірусу 17:59
У ексглави "Укравтодору" Славоміра Новака в Польщі знайшли схованку з мільйоном євро 17:58
Дві лікарні в Черкаській області перепрофілювали для лікування хворих на коронавірус 17:33
більше новин
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
більше новин
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень 13:43
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
більше новин
НС під Києвом: в Чабанах прорвало газопровід, який постачає газ до Європи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok