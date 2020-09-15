Гривня на міжбанку у вівторок впала ще на 12 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 6 коп. знизився у вівторок на 12 коп. до 28,11 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,98-28,00 UAH/USD, потім котирування зросли до 28,07-28,09 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,09-28,11 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,40% з 23,74 UAH/USD до 28,11 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, S&P прогнозує падіння ВВП України на 6% у 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD. Інфляцію ж рейтингове агентство прогнозує на досить низькому рівні: в 2020 - 3%, 2021 - 6%, 2022 - 5% і в 2023 - 5%.

Також у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 вересня на 5,46 коп. до 28,1006 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 5,80 коп. до 27,8509 UAH/USD.

Тим часом 15 вересня, середній курс купівлі рубля порівняно з понеділком, 14 вересня, знизився на 2 копійки і становить 3,32 гривень за 10 рублів.

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