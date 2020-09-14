S&P прогнозує падіння ВВП України на 6% в 2020 і курс гривні в кінці року 29 UAH/USD

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's спрогнозувало в 2020 році падіння ВВП України на 6% та курс гривні, який падає протягом 3 тижнів , на кінець року 29 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні агентства, передають Українські Новини.

Аналітики S&P прогнозують зниження ВВП України на 6% в 2020 році і зростання економіки в 2021 році завдяки пожвавленню внутрішнього попиту.

При цьому зростання ВВП в наступному році прогнозується на рівні 4% при курсі 30 UAH/USD.

У 2022 і 2023 роках агентство очікує зростання ВВП України на рівні 3% і курс гривні на кінець року 30,5 UAH/USD і 31 UAH/USD відповідно.

Безробіття в поточному році очікується на рівні 10,5%, в наступному - 10%, у 2022 - 9% і в 2023 році - 8,5%.

Міжнародні резерви України за підсумками поточного року, як очікується, виростуть до 29,912 млрд доларів, за підсумками 2021 року - до 31,189 млрд доларів, 2022 року - до 33,023 млрд доларів і за підсумками 2023 року - до 33,901 млрд доларів.

Інфляцію ж рейтингове агентство прогнозує на досить низькому рівні: в 2020 - 3%, 2021 - 6%, 2022 - 5% і в 2023 - 5%.

Як повідомляли Українські Новини, в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

Крім того, офіційний курс гривні, закладений на 14 вересня, Нацбанк знизив на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD.

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