Мінфін розмістив ОВДП на 2,9 млрд гривень і $112 млн

після того, як Україна погасила єврооблігації на $ 1,7 млрд . Міністерство фінансів у вівторок, 15 вересня, розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) майже на 2,9 млрд гривень і валютні на 112 млн доларів

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

15 вересня на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам 2 випуски цінних паперів у національній валюті і один в іноземній валюті.

Термін обігу запропонованих державних облігацій в гривні - 6 місяців і 2 роки, а в доларах - 1,1 року.

Від розміщення гривневих 6-місячних паперів до державного бюджету було залучено 2 млрд гривень, а від 2-річних - 894 млн гривень.

Середньозважена дохідність 6-місячних гривневих ОВДП не змінилася і становила 7,82%, тоді як прибутковість за 2-річними гривневими паперами становила 10,43%.

У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 112 млн доларів.

Середньозважена ставка прибутковості залишилася незмінною - 3,5%.

За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 6,025 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Україна 30 липня оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігаціями) на суму 2 млрд доларів.

Раніше, 24 липня, Україна розмістила єврооблігації на $2 млрд.

Також наприкінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

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