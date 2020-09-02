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02 вересня 2020, середа, 09:22 13
Економіка 2020-09-02T11:15:02+03:00
Українські Новини
Україна погасила єврооблігації на $ 1,7 млрд

Україна погасила єврооблігації на $ 1,7 млрд

Ольга Фандорина
ОВДП, Мінфін, єврооблігації
Єврооблігація. Фото: Pixabay
Єврооблігація. Фото: Pixabay

Після того, як наприкінці травня  Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів, 1 вересня Міністерство фінансів погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП), випущених для реструктуризації у 2015 році.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Загальна сума платежу становила більш як 2 млрд доларів, у тому числі 1,69 млрд доларів - погашення єврооблігацій і 0,40 млрд доларів - процентні платежі за єврооблігаціями з терміном погашення у 2020-2027 роках.

До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 1,6 млрд доларів.

Випуск облігацій з погашенням у 2020 році на загальну номінальну вартість 1,78 млрд доларів було здійснено у 2015-16 роках із процентною ставкою 7,75% річних.

Як повідомляли Українські Новини, Україна 30 липня оголосила про  успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігаціями) на суму 2 млрд доларів. 

Раніше, 24 липня,  Україна  розмістила єврооблігації на $2 млрд.

 

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