Україна погасила єврооблігації на $ 1,7 млрд

Після того, як наприкінці травня Україна погасила єврооблігації , випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів,

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Загальна сума платежу становила більш як 2 млрд доларів, у тому числі 1,69 млрд доларів - погашення єврооблігацій і 0,40 млрд доларів - процентні платежі за єврооблігаціями з терміном погашення у 2020-2027 роках.

До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 1,6 млрд доларів.

Випуск облігацій з погашенням у 2020 році на загальну номінальну вартість 1,78 млрд доларів було здійснено у 2015-16 роках із процентною ставкою 7,75% річних.

Як повідомляли Українські Новини, Україна 30 липня оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігаціями) на суму 2 млрд доларів.

Раніше, 24 липня, Україна розмістила єврооблігації на $2 млрд.

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