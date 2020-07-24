Україна розмістила єврооблігації на 2 млрд доларів, тоді як на початку липня Україна скасувала розміщення на 1,75 млрд доларів через відставку голови НБУ Якова Смолія. Про це повідомив Українським Новинам представник одного з іноземних банків.

"Купон паперів становив 7,25%. Сукупний попит при розміщенні становив понад 6 млрд доларів", — зазначив він.

Джерело уточнило, що папери мають термін погашення в березні 2033 року.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

Раніше повідомлялося про те, що Україна планувала в четвер, 23 липня, оголосити прискорену пропозиція обміну за певним непогашених облігацій зовнішніх державних позик країни з терміном погашення у 2021 і 2022 роках на суму до 750 млн доларів одночасно з випуском нових облігацій.

Крім того, в липні поточного року також наша країна повинна погасити 500 млн євро, перший транш макрофінансової допомоги.

Також замість Якова Смолія Верховна Рада призначила головою Національного банку голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.