Україна оголосила про проведення розрахунків за новим єврооблігаціями на $2 млрд

30 липня Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігацій) на суму 2 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Процентна ставка за цими паперами становить 7,253%, погашення в 2033 році.

Облігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.

В результаті завершення обміну єврооблігацій загальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах, з процентною ставкою 7,75% і погашенням в 2021 році в обігу становить 974 146 000 доларів, а загальна сума єврооблігацій, номінованих у доларах, з процентною ставкою 7,75% і погашенням в 2022 році в обігу - 1 013 354 000 доларів.

Ця транзакція дала змогу Україні продовжити середній термін до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіку погашення державного боргу.

Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) і пенсійних і страхових фондів (2%).

Найбільший попит був з боку інвесторів з США, Великої Британії і країн Європейського Союзу, які придбали більшу частину нового випуску і взяли участь в операції з обміну єврооблігацій, їх частки становили 48%, 38% і 13% відповідно.

Goldman Sachs International і J.P. Morgan були залучені як загальні лід-менеджери і спільні дилери-менеджери транзакції.

Як повідомляли Українські Новини, 24 липня Україна розмістила єврооблігації на $2 млрд.

Також наприкінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.