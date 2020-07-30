підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Україна оголосила про проведення розрахунків за новим єврооблігаціями на $2 млрд
30 липня 2020, четвер, 13:30 9
Економіка 2020-07-30T15:00:03+03:00
Українські Новини
Україна оголосила про проведення розрахунків за новим єврооблігаціями на $2 млрд

Україна оголосила про проведення розрахунків за новим єврооблігаціями на $2 млрд

Анна Рудык
Мінфін, Єврооблігації України, єврооблігації
Долар
Долар

30 липня Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігацій) на суму 2 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Процентна ставка за цими паперами становить 7,253%, погашення в 2033 році.

Облігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.

В результаті завершення обміну єврооблігацій загальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах, з процентною ставкою 7,75% і погашенням в 2021 році в обігу становить 974 146 000 доларів, а загальна сума єврооблігацій, номінованих у доларах, з процентною ставкою 7,75% і погашенням в 2022 році в обігу - 1 013 354 000 доларів.

Ця транзакція дала змогу Україні продовжити середній термін до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіку погашення державного боргу.

Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) і пенсійних і страхових фондів (2%).

Найбільший попит був з боку інвесторів з США, Великої Британії і країн Європейського Союзу, які придбали більшу частину нового випуску і взяли участь в операції з обміну єврооблігацій, їх частки становили 48%, 38% і 13% відповідно.

Goldman Sachs International і J.P. Morgan були залучені як загальні лід-менеджери і спільні дилери-менеджери транзакції.

Як повідомляли Українські Новини, 24 липня Україна розмістила єврооблігації на $2 млрд.

Також наприкінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

Більше новин про: Мінфін Єврооблігації України єврооблігації

МЗС Білорусі викликало українського і російського посла через затримання бойовиків ПВК Вагнера
Вибух на "Шулявці" і мінування на "Мінській". Суд заарештував підозрюваних
Новини
Роман Полієктов перейшов з
Голова райадміністрації Запорізької області Полієктов перейшов у "Батьківщину" з "Слуги народу" 14:18
Клієнти Ощадбанку зможуть знімати готівку з карток на касах супермаркетів, аптек та АЗС 14:13
Київ може потрапити в "помаранчеву" карантинну зону, ймовірне посилення карантину 14:04
Сезон смородини закінчується, а ціни на ягоду вдвічі вищі від минулорічних 14:01
Загиблий Енді Картрайт з дружиною. Фото: Instagram.com
В квартирі репера Енді Картрайта у Санкт-Петербурзі знайдені частини його тіла. Артиста розчленувала його дружина 13:48
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
В повітрі Києва виявили перевищення вмісту шкідливих речовин: які райони найнебезпечніші 10:10
Надзвичайний стан через коронавірус в Італії продовжили до 15 жовтня 08:42
Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу 09:36
Для вступників до ВНЗ ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів 08:13
більше новин
В Києві новий антирекорд за кількістю інфікованих за добу – 199 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok