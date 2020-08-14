У Білорусі оголосили офіційні результати виборів

У той час, як в Білорусі тривають протести проти результатів виборів, Центральна виборча комісія країни оголосила офіційні результати виборів президента. Чинний лідер Олександр Лукашенко набрав більш як 80% голосів.

Про це повідомляється на сайті білоруського ЦВК.

Повідомляється, що за даними ЦВК, на виборах президента Білорусі проголосували 5,8 млн виборців. Голоси розподілилися наступним чином:

Олександр Лукашенко - 80,1% (4 661 075 голосів)

Світлана Тихановська - 10,1% (588 622 голоси)

Андрій Дмитрієв - 1,21% (70 671 голос)

Анна Канопацька - 1,67% (97 489 голосів)

Сергій Черечень - 1,14% (66 613 голоси)

проти всіх - 4,59% (267 як 360 голосів)

"Рішенням комісії затверджені підсумки виборів. Президентом Республіки Білорусь обраний Олександр Григорович Лукашенко", - йдеться в повідомленні ЦВК.

Результати голосування. Скріншот сайту ЦВК

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський просить українців утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації.

9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний Президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.