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14 серпня 2020, пʼятниця, 18:19 6
Світ 2020-08-14T18:51:07+03:00
Українські Новини
У Білорусі оголосили офіційні результати виборів

У Білорусі оголосили офіційні результати виборів

Надежда Комендантова
Білорусь, Олександр Лукашенко, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Білорусь. Прапор. Фото: pixabay
Білорусь. Прапор. Фото: pixabay

У той час, як в Білорусі тривають протести проти результатів виборів, Центральна виборча комісія країни оголосила офіційні результати виборів президента. Чинний лідер Олександр Лукашенко набрав більш як 80% голосів.

Про це повідомляється на сайті білоруського ЦВК.

Повідомляється, що за даними ЦВК, на виборах президента Білорусі проголосували 5,8 млн виборців. Голоси розподілилися наступним чином:

  • Олександр Лукашенко - 80,1% (4 661 075 голосів)
  • Світлана Тихановська - 10,1% (588 622 голоси)
  • Андрій Дмитрієв - 1,21% (70 671 голос)
  • Анна Канопацька - 1,67% (97 489 голосів)
  • Сергій Черечень - 1,14% (66 613 голоси)
  • проти всіх - 4,59% (267 як 360 голосів)

"Рішенням комісії затверджені підсумки виборів. Президентом Республіки Білорусь обраний Олександр Григорович Лукашенко", - йдеться в повідомленні ЦВК.

Результаты голосования. Скриншот сайта ЦИКРезультати голосування. Скріншот сайту ЦВК

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський просить українців утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації.

9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний Президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

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У Білорусі оголосили офіційні результати виборів
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