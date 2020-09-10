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10 вересня 2020, четвер, 13:50 12
Європа 2020-09-10T14:45:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявив, що "нагнути" його не вийде і владу він не віддасть

Лукашенко заявив, що "нагнути" його не вийде і владу він не віддасть

Александр Савич
Білорусь, Олександр Лукашенко, протести в Білорусі
Олександр Лукашенко заявив, що
Олександр Лукашенко заявив, що "нагнути" його не вийде. Фото: пресслужба президента Білорусі

Тоді як зниклу члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колеснікову знайшли в мінському СІЗО, Олександр Лукашенко на зустрічі зі співробітниками Генеральної прокуратури Республіки Білорусь заявив, що владу він не віддасть, закликавши прокурорів до нарощування "активності", Про це повідомляє пресслужба Олександра Лукашенка.

У четвер, 10 вересня, Лукашенко представив нового генпрокурора Андрія Шведа.

На зустрічі зі співробітниками Генеральної прокуратури він висловився про протести в Білорусі, а також сказав, чого чекає від Генеральної прокуратури найближчим часом.

"Не дивлячись на ускладнення ситуації з дотриманням законодавства в країні, давайте будемо чесними. Може, я помиляюся, я особисто не бачу тієї активності прокуратури, яка б відповідала нинішньому періоду.

Активність повинна бути спрямована, я це завжди вимагав і буду вимагати, на збереження країни, незалежності та її безпеки. Країна повинна повернутися вже в цьому році до того безпечного періоду, який був зовсім недавно і який характерний для нашої країни. Це просто імідж Білорусі", — заявив Лукашенко.

Крім того, Лукашенко натякнув співробітникам генпрокуратури, як вони повинні діяти щодо опозиційних сил.

"І всякі там координаційні ради, інші організації.... І Конституційний суд, і генеральний прокурор свого часу (думаю, і ваша точка зору така) дали оцінку цим координаційним радам.

Ви повинні давати не тільки правову оцінку діям організаторів і агітаторів, а й робити більш потужні, гострі заходи прокурорського реагування на подібні дії ", — сказав Лукашенко.

Також він згадав, що багато хто говорить, що він так просто владу нікому не віддасть. Лукашенко підтвердив це твердження.

"Хочу вам сказати по-чоловічому, щоб у нас не було якоїсь недомовленості. Мене часто дорікають в тому, що "влада він не віддасть". Правильно дорікають. Мене народ не для цього обрав. Як і ви теж - володарі цієї влади, її носії.

Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав. В середині 90-х вона валялася в бруді, у неї витирали ноги. Так само як і про вас — тих, хто носив погони. Багато з вас цей період пам'ятають. І я не хочу, щоб Білорусь повернулася до того часу. Тому ніхто кинути в бруд владу, як вони вимагають, не посміє", — підкреслив Лукашенко.

Згадав у своїй промові Лукашенко і Україну, поставивши її в один ряд з Сирією та Лівією.

"Ще раз повторюю: я не закликаю вас порушувати закони, у нас достатньо законодавства і законів для того, щоб врятувати країну від цієї навали, щоб вона не повторила варіанти України, Лівії, Сирії і так далі, і стабілізувати ситуацію в цій країні", — сказав Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко просив Україну "повернути" опозиціонерів Антона Родненкова і Івана Кравцова назад в Білорусь.

Крім того, білоруські опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов перебувають в Україні, але політичний притулок просити не збираються.

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