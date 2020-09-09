Колесникову, яка зникла вчора на кордоні з Україною, знайшли в мінському СІЗО

Члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову, яка вчора пропала на кордоні з Україною , знайшли в СІЗО № 1 на вулиці Володарського в Мінську. Про це повідомляє TUT.by.

Повідомляється, що Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК зателефонував батькові Колесникової і сказав, що його дочка перебуває в СІЗО в Мінську.

Також він запропонував привезти їй передачу.

Також повідомляється, що Колесникову підозрюють в публічних закликах до захоплення державної влади, або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь.

7 вересня Колесникову викрали в центрі Мінська невідомі люди.

Потім Колесникову намагалися вивезти з Білорусі в Україну, але вона порвала свій паспорт і відмовилася залишати країну.

Після цього вона зникла і ніякого зв'язку з нею не було.

"З семи членів президії Координаційної ради шість або затримані, або насильно вивезені за кордон. На волі лише нобелівський лауреат Світлана Алексієвич", - повідомляє TUT.by.

Як повідомляли Українські новини, білоруські опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов, яких разом з Колесникової хотіли видворити з Білорусі, знаходяться в Україні, але політичний притулок просити не збираються .

Також Олександр Лукашенко просить Україну "повернути" опозиціонерів Антона Роднєнкова і Івана Кравцова назад в Білорусь .

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