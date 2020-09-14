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  • Путін дасть Лукашенку кредит на 1,5 мільярда доларів
14 вересня 2020, понеділок, 18:13 8
Світ 2020-09-14T19:45:02+03:00
Українські Новини
Путін дасть Лукашенку кредит на 1,5 мільярда доларів

Путін дасть Лукашенку кредит на 1,5 мільярда доларів

Валерия Драгомирова
Росія, Володимир Путін, Білорусь, Олександр Лукашенко, Росія-Білорусь
Лукашенко і Путін Фото: kremlin.ru
Лукашенко і Путін Фото: kremlin.ru

Тоді як Путін вважає вибори в Білорусі легітимними, Росія надасть Білорусі держкредит у розмірі $1,5 млрд. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час переговорів з Олександром Лукашенком у Сочі, повідомляє "Інтерфакс". 

"Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент кредит державний в $1,5 млрд, і ми це зробимо!" — сказав Путін. 


З його слів, зараз міністри фінансів обох країн "ведуть з цього приводу роботу на професійному рівні".

Путін запропонував Лукашенку вжити заходів для відновлення товарообігу між двома країнами на докризовому рівні.

"Що стосується наших економічних відносин, Росія залишається найбільшим інвестором у білоруську економіку", — сказав Путін. "Тільки один з проектів - це АЕС вартістю $ 10 млрд", — зазначив російський президент.

Він нагадав, що в цілому більш ніж 50% торгового обороту Білорусі припадає на РФ.

З його слів, коронавірус вплинув на товарообіг, і в зв'язку з цим "ми повинні вжити додаткових зусиль, для того щоб він вийшов на докризовий рівень, а також створити передумови для руху вперед" .

Нагадаємо, раніше Лукашенко знову зателефонував Путіну, щоб обговорити ситуацію в Білорусі. 

Тим часом Лукашенко заявив, що владу просто так не віддасть

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