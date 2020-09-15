Миколаївський губернатор Стаднік захворів на коронавірус

В той час, як в Україні кількість нових випадків за добу сягає 2 905 випадків, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік захворів на коронавірус. Про це він написав у соціальній мережі Facebook 14 вересня, передають Українські Новини. "Тільки що отримав результат дослідження на COVID-19. На жаль, він виявився позитивним. Висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби стали приводом звернеться до лікаря", - написав він. Стаднік також повідомив, що буде проходити лікування в Києві, а не в Миколаївській області. Як повідомляли Українськi Новини, в Житомирській області діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 поставили голові обласної ради Володимиру Ширмі. За словами Ширми, напередодні він повернувся з відпустки, тому не контактував із співробітниками обласної ради чи обласної державної адміністрації. Крім того, на коронавірус захворів і мер Тернополя Сергій Надал. Наразі, крім нього, жоден із заступників, керівників комунальних установ і управлінь міськради не інфікований. Тим часом почесний Патріарх Православної церкви України Філарет (Денисенко), який захворів на коронавірус, не підключений до апарату штучної вентиляції легенів, тенденцій до погіршення його здоров'я немає.