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15 вересня 2020, вівторок, 11:07 14
Суспільство 2020-09-15T14:30:04+03:00
Українські Новини
Миколаївський губернатор Стаднік захворів на коронавірус

Миколаївський губернатор Стаднік захворів на коронавірус

Валерия Драгомирова
Миколаївська ОДА, Олександр Стаднік, Коронавірус, коронавірус у чиновників
Олександр Стаднік. Фото: Facebook/Олександр Стаднік
Олександр Стаднік. Фото: Facebook/Олександр Стаднік

В той час, як в Україні кількість нових випадків за добу сягає 2 905 випадків, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік захворів на коронавірус.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook 14 вересня, передають Українські Новини.

"Тільки що отримав результат дослідження на COVID-19. На жаль, він виявився позитивним. Висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби стали приводом звернеться до лікаря", - написав він.

Стаднік також повідомив, що буде проходити лікування в Києві, а не в Миколаївській області.

Як повідомляли Українськi Новини, в Житомирській області діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 поставили голові обласної ради Володимиру Ширмі. За словами Ширми, напередодні він повернувся з відпустки, тому не контактував із співробітниками обласної ради чи обласної державної адміністрації.

Крім того, на коронавірус захворів і мер Тернополя Сергій Надал. Наразі, крім нього, жоден із заступників, керівників комунальних установ і управлінь міськради не інфікований.

Тим часом почесний Патріарх Православної церкви України Філарет (Денисенко), який захворів на коронавірус, не підключений до апарату штучної вентиляції легенів, тенденцій до погіршення його здоров'я немає.

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