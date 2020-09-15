Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6%

За минулу добу, 14 вересня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні зросла на 18%, нових летальних випадків - на 60,6%. Так, кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 2 905 до 159 702, кількість померлих від захворювання збільшилася на 53 людини до 3 264 порівняно з попередньою добою, 13 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 15 вересня в Україні зареєстровано 159 702 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 264 летальних, 70 810 людей одужали.

За добу зафіксовано 2 905 нових випадків захворювання, одужали 1 267, померли 53 людини.

Таким чином, 14 вересня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто видужали - 2 905 проти 1 267.

Кількість активних хворих (без урахування людей, які видужали і померлих) на ранок 15 вересня становила 85 628, що на 1,9% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (17 714), Львівській (17 243) та Харківській (13 160) областях.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 887 випадків;

Волинська область — 6 428 випадків;

Дніпропетровська область — 3 430 випадків;

Донецька область — 2 154 випадки;

Житомирська область — 4 470 випадків;

Закарпатська область — 8 756 випадків;

Запорізька область — 2 503 випадки;

Івано-Франківська область — 11 510 випадків;

Кіровоградська область — 929 випадків;

м. Київ — 17 714 випадків;

Київська область — 7 079 випадків;

Львівська область — 17 243 випадки;

Луганська область — 620 випадків;

Миколаївська область — 2 114 випадків;

Одеська область — 9 993 випадки;

Полтавська область — 1 253 випадки;

Рівненська область — 10 635 випадків;

Сумська область — 2 553 випадки;

Тернопільська область — 9 624 випадки;

Харківська область — 13 160 випадків;

Херсонська область — 661 випадок;

Хмельницька область — 4 058 випадків;

Чернівецька область — 12 394 випадки;

Черкаська область — 2 688 випадків;

Чернігівська область — 2 846 випадків.

Статистика коронавируса на 15 сентября.

Кількість хворих на коронавірус станом на 15 вересня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, сьогодні почався 188-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавируса COVID-19 водночас з понеділка, 24 вересня, в Україні набрало чинності нове карантинне зонування.

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