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15 вересня 2020, вівторок, 09:30 13 Інфографіка
Суспільство 2020-09-15T10:45:02+03:00
Українські Новини
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6%

Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6%

Надежда Комендантова
Коронавірус, Covid-19, кількість хворих
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

За минулу добу, 14 вересня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні зросла на 18%, нових летальних випадків - на 60,6%. Так, кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 2 905 до 159 702, кількість померлих від захворювання збільшилася на 53 людини до 3 264 порівняно з попередньою добою, 13 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 15 вересня в Україні зареєстровано 159 702 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 264 летальних, 70 810 людей одужали.

За добу зафіксовано 2 905 нових випадків захворювання, одужали 1 267, померли 53 людини.

Таким чином, 14 вересня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто видужали - 2 905 проти 1 267.

Кількість активних хворих (без урахування людей, які видужали і померлих) на ранок 15 вересня становила 85 628, що на 1,9% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (17 714), Львівській (17 243) та Харківській (13 160) областях.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

 Вінницька область — 4 887 випадків;

  • Волинська область — 6 428 випадків;
  • Дніпропетровська область — 3 430 випадків;
  • Донецька область — 2 154 випадки;
  • Житомирська область — 4 470 випадків;
  • Закарпатська область — 8 756 випадків;
  • Запорізька область — 2 503 випадки;
  • Івано-Франківська область — 11 510 випадків;
  • Кіровоградська область — 929 випадків;
  • м. Київ — 17 714 випадків;
  • Київська область — 7 079 випадків;
  • Львівська область — 17 243 випадки;
  • Луганська область — 620 випадків;
  • Миколаївська область — 2 114 випадків;
  • Одеська область — 9 993 випадки;
  • Полтавська область — 1 253 випадки;
  • Рівненська область —  10 635 випадків;
  • Сумська область — 2 553 випадки;
  • Тернопільська область — 9 624 випадки;
  • Харківська область — 13 160 випадків;
  • Херсонська область — 661 випадок;
  • Хмельницька область — 4 058 випадків;
  • Чернівецька область — 12 394 випадки;
  • Черкаська область — 2 688 випадків;
  • Чернігівська область — 2 846 випадків.

Статистика коронавируса на 15 сентября.Статистика коронавируса на 15 сентября.

Кількість хворих на коронавірус станом на 15 вересня. Інфографіка: МОЗКількість хворих на коронавірус станом на 15 вересня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини,  сьогодні почався 188-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавируса COVID-19 водночас з понеділка, 24 вересня, в Україні набрало чинності нове карантинне зонування.

 

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