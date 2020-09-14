Глава Житомирскої облради Ширма захворів на коронавірус

той час як Головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак зміг побороти коронавірус і одужати . В Житомирській області діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 поставили голові обласної ради Володимиру Ширмі у

Про це Ширма написав сьогодні, 14 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляють Україснькі Новини.

"Повідомляю неприємну новину - захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19. Зробив тест - результат позитивний", - написав він.

За словами Ширми, напередодні він повернувся з відпустки, тому не контактував з ким-небудь із співробітників обласної ради чи обласної державної адміністрації.

Згідно з даними МОЗ, в Житомирській області з початку пандемії було підтверджено 4 390 випадків зараження новим типом коронавірусу. Одужала більш як 2 тис. людей, ще 83 - загинули від ускладнень, викликаних COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, на коронавірус захворів міський голова Тернополя Сергій Надал, неприємний діагноз якому поставили 1 вересня.

Крім того, раніше у почесного патріарха Православної церкви України Філарета (Михайла Денисенка) підтвердили зараження на коронавірус.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини