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04 вересня 2020, пʼятниця, 16:51 4
Суспільство 2020-09-04T17:15:02+03:00
Українські Новини
Філарет захворів на коронавірс

Філарет захворів на коронавірс

Александр Савич
Патріарх Філарет, Коронавірус, Філарет, Хворі на коронавірус
Філарет захворів на коронавірус. Фото: obozrevatel
Філарет захворів на коронавірус. Фото: obozrevatel

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет (Михайло Денисенко) захворів на коронавірус, тоді як стрімко збільшилася кількість нових випадків коронавірусу в Києві. Про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.

Під час планового тестування у нього виявлено позитивний результат на COVID-19.

Зараз Філарет перебуває в лікарні, де проходить лікування. Його стан оцінюється як задовільний.

23 січня Філарету виповнився 91 рік.

Як повідомляли Українські новини, Київська міська лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє обстеження на коронавірус приватних осіб. Тестування не будуть проводитися з 7 вересня.

Також в Україні з коронавірусом за добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів.

Крім того, став відомий оновлений список районів "червоної", "помаранчевої" і "жовтої" зон епідемічної небезпеки в Україні, який почне діяти з 7 вересня.

Також в Офісі Президента заявили, що головні лікарі деяких медичних установ в Україні змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі.

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